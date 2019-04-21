У день виборів на Донбасі зберігається тиша

Від початку поточної доби, 21 квітня, станом на 12-ту годину обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це розповів на брифінгу в неділю речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає прес-служба відомства.

"Наші підрозділи надійно контролюють ситуацію, дотримуючись умов припинення вогню", - зазначив він.

За словами Праути, загалом протягом суботи обліковано 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил, усі вони визначені як прицільні. Окупанти випустили понад 60 боєприпасів із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Втрат серед українських військових не було.