В день выборов на Донбассе сохраняется тишина

С начала текущих суток, 21 апреля, по состоянию на 12 часов обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом рассказал на брифинге в воскресенье пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает пресс-служба ведомства.

"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, соблюдая условия прекращения огня", - отметил он.

По словам Прауты, в целом за субботу зафиксированы 10 обстрелов позиций Объединенных сил, все они определены как прицельные. Оккупанты выпустили более 60 боеприпасов из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров.

Потерь среди украинских военных не было.