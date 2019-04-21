В день выборов на Донбассе сохраняется тишина
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 14:10
С начала текущих суток, 21 апреля, по состоянию на 12 часов обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом рассказал на брифинге в воскресенье пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает пресс-служба ведомства.
"Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, соблюдая условия прекращения огня", - отметил он.
По словам Прауты, в целом за субботу зафиксированы 10 обстрелов позиций Объединенных сил, все они определены как прицельные. Оккупанты выпустили более 60 боеприпасов из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров.
Потерь среди украинских военных не было.
Украинская правда
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