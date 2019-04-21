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У МВС кажуть, що всі недільні "мінери" - з окупованих територій

Неділя, 21 квітня 2019, 14:53

Поліція фіксує, що всі повідомлення про замінування надходять з окупованих територій.

Про це повідомив у неділю радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, йдеться на сайті МВС.

За його словами, протягом дня неділі поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування, і всі вони надходять з тимчасово окупованих територій.

"Повідомлення про замінування надходять з окупованих територій. Ми готувалися до таких провокацій, тому наші вибухотехніки працюють", ‑ зазначив Варченко.

За його словами, зберігається приблизно однакова активність по повідомленням виборців щодо порушення виборчого законодавства, якщо порівнювати з першим туром президентських виборів.

"Наразі ми маємо 562 повідомлення про порушення, на виборах 31 березня було 522. В межах цієї динаміки розгортається активність громадян по фіксуванню порушень. Під час першого туру у нас було майже 2, 5 тисячі повідомлень про порушення. Ми розуміємо, що майже вдвічі менше повідомлень про фотографування свого бюлетеня, також вдвічі менше людей, які демонструють результати свого волевиявлення", - наголосив Варченко.

Він ще раз підкреслив, що всі виборці, які порушили закон, навіть якщо це політики чи кандидати в президенти, понесуть відповідальність.

Українська правда

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Теми: МВС
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