Незаконне голосування: До Зеленського приїхала поліція
У штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхали представники поліції та склали адмінпротокол щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Відповідне відео опубліковане у YouTube "Зе!Президент".
На відео видно, як представник поліції представляється Зеленському і каже, що має реагувати на всі порушення виборчого законодавства, у тому числі, і на порушення кандидатів у президенти.
Поліцейський запитав у Зеленського, чому він продемонстрував свій бюлетень.
Кандидат пояснив, що журналісти попросили показати бюлетень, перед тим як він його кинув
"Я не зорієнтувався і показав так", - сказав він.
Після цього представник поліції сказав, що проти нього мають скласти адмінпротокол.
Зеленський відповів: "Добре. Порушив. Закон є закон".
У штабі прокоментували, що разом з Зеленським перебуває спікер його виборчого штабу Дмитро Разумков і юристи і після того, як йому випишуть штраф, він одразу буде сплачений.
Згодом Разумков пояснив, що Зеленський отримав протокол за адмінпорушення.
За його словами, представники поліції повідомили, Зеленському, що демонстрацією бюлетеня він порушив ст.212-10 виборчого закону - порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів.
Разумков зазначив, що складений протокол буде направлений до суду, після чого Зеленський змушений буде сплатити штраф від 510 до 750 гривень.
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Нагадаємо:
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
- Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
- Після цього у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.
- 31 березня, під час першого туру виборів президента, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав на камери бюлетень зі своїм голосом.
- Арсен Аваков заявив, що Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
- Зрештою, депутату виписали адміністративний протокол.
- У МВС та ЦВК неодноразово закликали не фотографувати бюлетені.
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