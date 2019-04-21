Незаконне голосування: До Зеленського приїхала поліція

У штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхали представники поліції та склали адмінпротокол щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Відповідне відео опубліковане у YouTube "Зе!Президент".

На відео видно, як представник поліції представляється Зеленському і каже, що має реагувати на всі порушення виборчого законодавства, у тому числі, і на порушення кандидатів у президенти.

Поліція під офісом В.Зеленського фото Романа Кравця, УП

Поліцейський запитав у Зеленського, чому він продемонстрував свій бюлетень.

Кандидат пояснив, що журналісти попросили показати бюлетень, перед тим як він його кинув

"Я не зорієнтувався і показав так", - сказав він.

Після цього представник поліції сказав, що проти нього мають скласти адмінпротокол.

Зеленський відповів: "Добре. Порушив. Закон є закон".

У штабі прокоментували, що разом з Зеленським перебуває спікер його виборчого штабу Дмитро Разумков і юристи і після того, як йому випишуть штраф, він одразу буде сплачений.

Згодом Разумков пояснив, що Зеленський отримав протокол за адмінпорушення.

фото Ельдара Сарахмана, УП

За його словами, представники поліції повідомили, Зеленському, що демонстрацією бюлетеня він порушив ст.212-10 виборчого закону - порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів.

Разумков зазначив, що складений протокол буде направлений до суду, після чого Зеленський змушений буде сплатити штраф від 510 до 750 гривень.

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