В МВД говорят, что все воскресные "минеры" - с оккупированных территорий

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 14:53

Полиция фиксирует, что все сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий.

Об этом сообщил в воскресенье советник министра внутренних дел Иван Варченко, говорится на сайте МВД.

По его словам, в течение дня воскресенья полиция отслеживает чрезвычайно высокую активность сообщений о заминировании, и все они поступают из временно оккупированных территорий.

"Сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий. Мы готовились к таким провокациям, поэтому наши взрывотехники работают", - отметил Варченко.

По его словам, сохраняется примерно одинаковая активность по сообщениям избирателей о нарушении избирательного законодательства, если сравнивать с первым туром президентских выборов.

"Сейчас мы имеем 562 сообщения о нарушениях на выборах, 31 марта было 522. В рамках этой динамики разворачивается активность граждан по фиксированию нарушений. Во время первого тура у нас было почти 2, 5 тысячи сообщений о нарушениях. Мы понимаем, что почти вдвое меньше сообщений о фотографировании своего бюллетеня, также вдвое меньше людей, которые демонстрируют результаты своего волеизъявления", - сказал Варченко.

Он еще раз подчеркнул, что все избиратели, которые нарушили закон, даже если это политики или кандидаты в президенты, понесут ответственность.

Украинская правда

Темы: МВД


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