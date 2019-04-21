У Львові "замінували" аеропорт, вокзал і два ТЦ

14382 перегляди
Неділя, 21 квітня 2019, 17:04

У Львові в неділю надійшли анонімні повідомлення про замінування аеропорту, а також двох торгових центрів і вокзалу.

Як повідомляє поліція Львівщини, о 13.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано міжнародний аеропорт "Львів".

При цьому було евакуйовано близько 700 пасажирів та працівників аеропорту.

"Правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, начальник відділу комунікації поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила "Інтерфакс-Україна", що в поліцію Львова надійшли телефонні повідомлення про замінування двох торгових центрів і вокзалу.

"Близько 15.30 надійшло три повідомлення від анонімів про мінування торгових центрів "King Cross Leopolis" і "Форум Львова", а також вокзалу. Оскільки той, хто дзвонив, не конкретизував, про який вокзал ідеться, то в даний час перевіряють головний залізничний вокзал", - сказала вона.

Нагадаємо:

  • У неділю в Харкові повідомили про замінування аеропорту, двох торгових центрів та ряду готелів. 

Українська правда

Теми: Львів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Львів стане п'ятим українським містом, в якому запустять Glovo 19 квітня 2019, 20:28
Одеса обійде Львів за кількістю рейсів Ryanair 17 квітня 2019, 16:48
У Львові на місці музею збудують готель Hilton 10 квітня 2019, 23:23
Усі новини
Головні новини
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Соціологи показали остаточні дані екзит-полу
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду
Усі новини
дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти