У Львові "замінували" аеропорт, вокзал і два ТЦ
У Львові в неділю надійшли анонімні повідомлення про замінування аеропорту, а також двох торгових центрів і вокзалу.
Як повідомляє поліція Львівщини, о 13.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано міжнародний аеропорт "Львів".
При цьому було евакуйовано близько 700 пасажирів та працівників аеропорту.
"Правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, начальник відділу комунікації поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила "Інтерфакс-Україна", що в поліцію Львова надійшли телефонні повідомлення про замінування двох торгових центрів і вокзалу.
"Близько 15.30 надійшло три повідомлення від анонімів про мінування торгових центрів "King Cross Leopolis" і "Форум Львова", а також вокзалу. Оскільки той, хто дзвонив, не конкретизував, про який вокзал ідеться, то в даний час перевіряють головний залізничний вокзал", - сказала вона.
Нагадаємо:
- У неділю в Харкові повідомили про замінування аеропорту, двох торгових центрів та ряду готелів.
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