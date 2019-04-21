У Львові "замінували" аеропорт, вокзал і два ТЦ

У Львові в неділю надійшли анонімні повідомлення про замінування аеропорту, а також двох торгових центрів і вокзалу.

Як повідомляє поліція Львівщини, о 13.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано міжнародний аеропорт "Львів".

При цьому було евакуйовано близько 700 пасажирів та працівників аеропорту.

"Правоохоронці обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію - вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, начальник відділу комунікації поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила "Інтерфакс-Україна", що в поліцію Львова надійшли телефонні повідомлення про замінування двох торгових центрів і вокзалу.

"Близько 15.30 надійшло три повідомлення від анонімів про мінування торгових центрів "King Cross Leopolis" і "Форум Львова", а також вокзалу. Оскільки той, хто дзвонив, не конкретизував, про який вокзал ідеться, то в даний час перевіряють головний залізничний вокзал", - сказала вона.

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