Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове "заминировали" аэропорт, вокзал и два ТЦ

Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:04

Во Львове в воскресенье поступили анонимные сообщения о заминировании аэропорта, а также двух торговых центров и вокзала.

Как сообщает полиция Львовской области, в 13.20 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован международный аэропорт "Львов".

При этом были эвакуированы около 700 пассажиров и работников аэропорта.

"Правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник отдела коммуникации полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила "Интерфакс-Украина", что в полицию поступили телефонные сообщения о минировании двух торговых центров и вокзала.

"Около 15.30 поступили три сообщения от анонимов о минировании торговых центров "King Cross Leopolis" и "Форум Львова", а также вокзала. Поскольку звонивший не конкретизировал, о каком вокзале идет речь, то в данное время проверяют главный железнодорожный вокзал", - сказала она.

Напомним:

  • В воскресенье в Харькове сообщили о заминировании аэропорта, двух торговых центров и ряда гостиниц.

Украинская правда
Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Львов
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области: суточный дебит - более 24 тонн
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: