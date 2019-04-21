Во Львове "заминировали" аэропорт, вокзал и два ТЦ
Во Львове в воскресенье поступили анонимные сообщения о заминировании аэропорта, а также двух торговых центров и вокзала.
Как сообщает полиция Львовской области, в 13.20 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован международный аэропорт "Львов".
При этом были эвакуированы около 700 пассажиров и работников аэропорта.
"Правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Кроме того, начальник отдела коммуникации полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила "Интерфакс-Украина", что в полицию поступили телефонные сообщения о минировании двух торговых центров и вокзала.
"Около 15.30 поступили три сообщения от анонимов о минировании торговых центров "King Cross Leopolis" и "Форум Львова", а также вокзала. Поскольку звонивший не конкретизировал, о каком вокзале идет речь, то в данное время проверяют главный железнодорожный вокзал", - сказала она.
Напомним:
- В воскресенье в Харькове сообщили о заминировании аэропорта, двух торговых центров и ряда гостиниц.