Во Львове "заминировали" аэропорт, вокзал и два ТЦ

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:04

Во Львове в воскресенье поступили анонимные сообщения о заминировании аэропорта, а также двух торговых центров и вокзала.

Как сообщает полиция Львовской области, в 13.20 в полицию поступило сообщение о том, что заминирован международный аэропорт "Львов".

При этом были эвакуированы около 700 пассажиров и работников аэропорта.

"Правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник отдела коммуникации полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила "Интерфакс-Украина", что в полицию поступили телефонные сообщения о минировании двух торговых центров и вокзала.

"Около 15.30 поступили три сообщения от анонимов о минировании торговых центров "King Cross Leopolis" и "Форум Львова", а также вокзала. Поскольку звонивший не конкретизировал, о каком вокзале идет речь, то в данное время проверяют главный железнодорожный вокзал", - сказала она.

Напомним:

  • В воскресенье в Харькове сообщили о заминировании аэропорта, двух торговых центров и ряда гостиниц.

Украинская правда

Темы: Львов


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