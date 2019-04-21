Антарктида проголосувала за президента

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" уже завершили голосування на виборах президента України.

Про це 21 квітня повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Відзначається, що голосування в Антарктиді почалося о 14.00 за київським часом і тривало близько години.

Для виборів на станції "Академік Вернадський" створили спеціальну дільницю.

На ній проголосували всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників та полярниць. Тобто явка склала 100%.

Повідомляється, що головою дільничної комісії став начальник експедиції Ігор Дикий, а протокол з результатами буде оприлюднено після закінчення голосування в Україні.

31 березня голосування на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді тривало лише годину. Тоді в голосуванні на станції "Академік Вернадський" взяли участь 34 громадянина України.

Після 20:00, коли голосування було офіційно завершено, ГМ ОПОРА оприлюднила інформацію про результати голосування на ДВК №801052 на антарктичній станції "Академік Вернадський": за Порошенка голоси віддали 8 виборців, за Зеленського – 4.

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