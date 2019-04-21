Антарктида проголосувала за президента
На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" уже завершили голосування на виборах президента України.
Про це 21 квітня повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
Відзначається, що голосування в Антарктиді почалося о 14.00 за київським часом і тривало близько години.
Для виборів на станції "Академік Вернадський" створили спеціальну дільницю.
На ній проголосували всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників та полярниць. Тобто явка склала 100%.
Повідомляється, що головою дільничної комісії став начальник експедиції Ігор Дикий, а протокол з результатами буде оприлюднено після закінчення голосування в Україні.
31 березня голосування на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді тривало лише годину. Тоді в голосуванні на станції "Академік Вернадський" взяли участь 34 громадянина України.
Після 20:00, коли голосування було офіційно завершено, ГМ ОПОРА оприлюднила інформацію про результати голосування на ДВК №801052 на антарктичній станції "Академік Вернадський": за Порошенка голоси віддали 8 виборців, за Зеленського – 4.
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Нагадаємо:
- У першому турі виборів, за даними громадської мережі "Опора", в Антарктиді за Петра Порошенка проголосували 19 громадян, Володимира Зеленського підтримали 5, а Анатолія Гриценка – 3 виборці.
- Станом на 15 годину дня участь у другому турі виборів президента взяли 45,25% виборців.
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