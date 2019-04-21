Антарктида проголосовала за президента
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже завершили голосования на выборах президента Украины.
Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Отмечается, что голосование в Антарктиде началось в 14.00 по киевскому времени и продолжалось около часа.
Для выборов на станции "Академик Вернадский" создали специальный участок.
На ней проголосовали все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%.
Сообщается, что председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий, а протокол с результатами будет обнародован после окончания голосования в Украине.
31 марта голосование на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде продолжалось всего час. Тогда в голосовании на станции приняли участие 34 гражданина Украины.
После 20:00, когда голосование было официально завершено, ГС ОПОРА обнародовала информацию о результатах голосования на УИК №801052 на антарктической станции "Академик Вернадский": за Порошенко голоса отдали 8 избирателей, за Зеленского - 4.
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Напомним:
- В первом туре выборов, по данным общественной сети "Опора", в Антарктиде за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.
- По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,25% избирателей.