Бойовики порушили перемир'я: поранений військовий

Від початку неділі бойовики один раз порушив режим припинення вогню, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні ООС станом на 18 годину 21 квітня.

Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ООС поблизу населеного пункту Катеринівка.

Бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Військові ООС на ворожу провокації дали адекватну відповідь. Наразі уточнюються втрати противника.

За даними українського відомства, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.