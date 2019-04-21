Боевики нарушили перемирие: ранен военный
С начала воскресенья боевики один раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18 часов 21 апреля.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Екатериновка.
Боевики били из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Военные ООС на вражескую провокации дали адекватный ответ. Сейчас уточняются потери противника.
По данным украинского ведомства, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.