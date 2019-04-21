Боевики нарушили перемирие: ранен военный

С начала воскресенья боевики один раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18 часов 21 апреля.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Екатериновка.

Боевики били из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Военные ООС на вражескую провокации дали адекватный ответ. Сейчас уточняются потери противника.

По данным украинского ведомства, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.