Боевики нарушили перемирие: ранен военный

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 18:16

С начала воскресенья боевики один раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18 часов 21 апреля.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Екатериновка.

Боевики били из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Военные ООС на вражескую провокации дали адекватный ответ. Сейчас уточняются потери противника.

По данным украинского ведомства, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Украинская правда

Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс война


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