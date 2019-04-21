Вибори 2019: відкрилася остання дільниця

Виборча дільниця в американському місті Сан-Франциско, яка формально завершить голосування в другому турі виборів президента України, розпочала роботу.

Ще до початку голосувань люди сформували чергу, повідомляє кореспондент "Укрінформу" в США.

Тут зможуть проголосувати українські громадяни, що проживають у 12-ти американських штатах.

"На дільниці в Сан-Франциско зареєстровані 23893 виборця", – зазначив у коментарі агентству член ДВК Микита Сафроненко.

Кількість громадян у списках збільшилась на 257 осіб у порівнянні з першим туром. Загалом же, дільниця в Сан-Франциско вважається однією з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.

Про перебіг виборів читайте в онлайні "Української правди"

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