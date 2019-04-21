Вибори 2019: відкрилася остання дільниця
Виборча дільниця в американському місті Сан-Франциско, яка формально завершить голосування в другому турі виборів президента України, розпочала роботу.
Ще до початку голосувань люди сформували чергу, повідомляє кореспондент "Укрінформу" в США.
Тут зможуть проголосувати українські громадяни, що проживають у 12-ти американських штатах.
"На дільниці в Сан-Франциско зареєстровані 23893 виборця", – зазначив у коментарі агентству член ДВК Микита Сафроненко.
Кількість громадян у списках збільшилась на 257 осіб у порівнянні з першим туром. Загалом же, дільниця в Сан-Франциско вважається однією з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.
Про перебіг виборів читайте в онлайні "Української правди"
Нагадаємо:
- 21 квітня відбувається другий тур голосування на чергових виборах президента України.
- До виборчого бюлетеня включено двох кандидатів, які за підсумками набрали найбільше голосів після першого туру виборів 31 березня – чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.
- Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працює 101 виборча дільниця.
powered by lun.ua