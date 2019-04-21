Выборы 2019: открылся последний участок

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 18:33

Избирательный участок в американском городе Сан-Франциско, который формально завершит голосование во втором туре выборов президента Украины, начал работу.

Еще до начала голосований люди сформировали очередь, сообщает корреспондент "Укринформа" в США.

Здесь смогут проголосовать украинские граждане, проживающие в 12-ти американских штатах.

 

"На участке в Сан-Франциско зарегистрированы 23893 избирателя", - отметил в комментарии агентству член УИК Никита Сафроненко.

Количество граждан в списках увеличилось на 257 человек по сравнению с первым туром. В целом же, участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

О ходе выборов читайте в онлайне "Украинской правды"

Напомним:

  • 21 апреля проходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины.
  • В избирательный бюллетень включены два кандидата, которые по итогам первого тура набрали наибольшее количество голосов - действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
  • Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 000 участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.

Темы: выборы президента 2019


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