Выборы 2019: открылся последний участок

Избирательный участок в американском городе Сан-Франциско, который формально завершит голосование во втором туре выборов президента Украины, начал работу.

Еще до начала голосований люди сформировали очередь, сообщает корреспондент "Укринформа" в США.

Здесь смогут проголосовать украинские граждане, проживающие в 12-ти американских штатах.

"На участке в Сан-Франциско зарегистрированы 23893 избирателя", - отметил в комментарии агентству член УИК Никита Сафроненко.

Количество граждан в списках увеличилось на 257 человек по сравнению с первым туром. В целом же, участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

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Напомним: