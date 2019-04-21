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ТСН та "112 Україна" оприлюднили свої екзит-поли другого туру

Неділя, 21 квітня 2019, 20:01

Екзит-поли, проведені для ТСН і телеканалу "112 Україна", свідчать про впевнену перемогу Володимира Зеленського над Петром Порошенком у другому турі виборів президента.

Відповідні попередні результати оприлюднено о 20:00 станом на 18:00.

За даними екзит-полу на замовлення "Телевізійної студії новин" (канал "1+1" Ігоря Коломойського), Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів.

 

Екзит-пол ТСН

Екзит-пол каналу "112 Україна" (підконтрольний Віктору Медведчуку) показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

 

Екзит-пол 112-го

Зазначимо, що дані Національного екзит-полу (Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова) подібні: за Зеленського – 73.2%, за Порошенка – 25.3% голосів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: екзит-полвибори президента 2019ЗеленськийПорошенко
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