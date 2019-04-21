ТСН и "112 Украина" обнародовали свои экзит-полы второго тура
Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала "112 Украина", свидетельствуют об уверенной победе Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента.
Соответствующие предварительные результаты обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00.
По данным экзит-пола по заказу "Телевизионной студии новостей" (канал "1+1" Игоря Коломойского), Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов.
Экзит-пол канала "112 Украина" (подконтрольный Виктору Медведчуку) показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.
Отметим, что данные Национального экзит-пола (Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) схожи: за Зеленского – 73.2%, за Порошенко – 25.3% голосов.