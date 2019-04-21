ТСН и "112 Украина" обнародовали свои экзит-полы второго тура

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:01

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала "112 Украина", свидетельствуют о победе Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента.

Соответствующие предварительные результаты обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00.

По данным экзит-пола на заказ "Телевизионной студии новостей" (канал "1+1" Игоря Коломойского), Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов.

 

Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей. 

 

Отметим, что данные Национального экзит-пола (Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) схожи: за Зеленского – 73.2%, за Порошенко – 25.3% голосов.

Алена Рощенко, УП

Темы: экзит-пол выборы президента 2019 Зеленский Порошенко


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