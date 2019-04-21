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ТСН и "112 Украина" обнародовали свои экзит-полы второго тура

Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:01

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала "112 Украина", свидетельствуют об уверенной победе Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента.

Соответствующие предварительные результаты обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00.

По данным экзит-пола по заказу "Телевизионной студии новостей" (канал "1+1" Игоря Коломойского), Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов.

 

Экзит-пол ТСН

Экзит-пол канала "112 Украина" (подконтрольный Виктору Медведчуку) показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей. 

 

Экзит-пол 112-го

Отметим, что данные Национального экзит-пола (Фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) схожи: за Зеленского – 73.2%, за Порошенко – 25.3% голосов.

Алена Рощенко, УП

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Темы: экзит-полвыборы президента 2019ЗеленскийПорошенко
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