Зеленський після екзит-полу: Обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх

68665 переглядів
Неділя, 21 квітня 2019, 20:13
Фото - Ельдар Сарахман, УП

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе українців.

Про це він сказав у своєму штабі у КВЦ "Парковий" після озвучення результату Національного екзит-полу.

Зеленський вийшов під пісню з фільму "Слуга народу", до озвучення результатів екзит-полу давати хоч якісь коментарі відмовився, але попозував для фото і селфі.

Після оголошення результатів екзит-полу, Зеленський поцілував і обняв дружину, а потім усіх представників свого штабу, що були поруч з ним на сцені.

"I feel good. Thank you. Don't cry", - Зеленський почав свою промову англійською, але швидко перейшов на українську. 

 
Фото ельдара Сарахмана, УП

"Ми зробили це разом. Дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула все, що про мене говорили, вона, мабуть, не вийшла б за мене. Батькам моєї дружини. Дякую усій моїй команді", - сказав Зеленський. 

Він також подякував прибиральницям, які працюють у штабі, "Кварталу 95", правоохоронцям, СБУ, що "тримали його в тонусі", військовим і волонтерам, спостерігачам. 

 
Фото ельдара Сарахмана, УП

"Дякую тим українцям, які мене підтримали, і тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх", - сказав Зеленський. 

"І наостанок поки я офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України усім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас – усе можливо!", - сказав Зеленський і пішов зі сцени, попри те, що журналісти кричали "А як же запитання?".

Читайте також: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.

Ірина Балачук, УП

Теми: Зеленський екзит-пол вибори президента 2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський не виключає, що проситиме допомоги у Порошенка 21 квітня 2019, 21:44
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією 21 квітня 2019, 21:41
Порошенко подзвонив Зеленському 21 квітня 2019, 21:24
Усі новини
Головні новини
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Соціологи показали остаточні дані екзит-полу
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду
Усі новини
дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти