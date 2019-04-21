Зеленський після екзит-полу: Обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе українців.

Про це він сказав у своєму штабі у КВЦ "Парковий" після озвучення результату Національного екзит-полу.

Зеленський вийшов під пісню з фільму "Слуга народу", до озвучення результатів екзит-полу давати хоч якісь коментарі відмовився, але попозував для фото і селфі.

Зеленський заходить на брифінг під музику із «Слуги народу» pic.twitter.com/TL15sMtfeN — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.

Після оголошення результатів екзит-полу, Зеленський поцілував і обняв дружину, а потім усіх представників свого штабу, що були поруч з ним на сцені.

"I feel good. Thank you. Don't cry", - Зеленський почав свою промову англійською, але швидко перейшов на українську.

Фото ельдара Сарахмана, УП

"Ми зробили це разом. Дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Якби вона раніше почула все, що про мене говорили, вона, мабуть, не вийшла б за мене. Батькам моєї дружини. Дякую усій моїй команді", - сказав Зеленський.

Він також подякував прибиральницям, які працюють у штабі, "Кварталу 95", правоохоронцям, СБУ, що "тримали його в тонусі", військовим і волонтерам, спостерігачам.

Фото ельдара Сарахмана, УП

"Дякую тим українцям, які мене підтримали, і тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх", - сказав Зеленський.

"І наостанок поки я офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України усім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас – усе можливо!", - сказав Зеленський і пішов зі сцени, попри те, що журналісти кричали "А як же запитання?".

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