Президент: З Коломойським явно планують розрахуватися Приватбанком

22645 переглядів
Неділя, 21 квітня 2019, 20:47

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників Приватбанку.

Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців", – сказав глава держави.

 

Він прогнозує, що ситуація з Приватбанком може спровокувати потужну кризу у відносинах України з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок падіння гривні.

"Ми цього точно не маємо допустити", – наголосив Порошенко.

Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обрали нового президента. За результатами національного екзит-полу станом на 18.00 Володимир Зеленський (73,2%) випереджає Порошенка (25,3%) у другому турі майже на 50 відсоткових пункти.
  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Валентина Романенко, УП

Теми: вибори президента 2019 Порошенко Коломойський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Я готовий підставити плече Зеленському – Порошенко 21 квітня 2019, 20:46
Порошенко: Наступного місяця я піду з офіса, але не з політики   21 квітня 2019, 20:32
Порошенко визнав поразку і привітає Зеленського 21 квітня 2019, 20:24
Усі новини
Головні новини
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Соціологи показали остаточні дані екзит-полу
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду
Усі новини
дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти