Президент: З Коломойським явно планують розрахуватися Приватбанком

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників Приватбанку.

Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців", – сказав глава держави.

Він прогнозує, що ситуація з Приватбанком може спровокувати потужну кризу у відносинах України з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок падіння гривні.

"Ми цього точно не маємо допустити", – наголосив Порошенко.

Читайте також онлайн: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Нагадаємо: