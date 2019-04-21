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Президент: З Коломойським явно планують розрахуватися Приватбанком

Неділя, 21 квітня 2019, 20:47

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників Приватбанку.

Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. Ми будемо захищати десятки мільйонів українців", – сказав глава держави.

 

Він прогнозує, що ситуація з Приватбанком може спровокувати потужну кризу у відносинах України з міжнародними фінансовими організаціями і як наслідок падіння гривні.

"Ми цього точно не маємо допустити", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обрали нового президента. За результатами національного екзит-полу станом на 18.00 Володимир Зеленський (73,2%) випереджає Порошенка (25,3%) у другому турі майже на 50 відсоткових пункти.
  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ПорошенкоКоломойський
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