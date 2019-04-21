Президент: С Коломойским явно планируют рассчитаться Приватбанком

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:47

Президент Петр Порошенко заявляет, что его команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, чтобы защитить вкладчиков Приватбанка.

Об этом он сказал, выступая 21 апреля в своем избирательном штабе, после объявления результатов экзит-пола второго тура.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, потому что очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением Приватбанка. Отмена его национализации создаст риски для средств десятков миллионов вкладчиков-украинцев. Мы будем защищать десятки миллионов украинцев", - сказал глава государства.

 

Он прогнозирует, что ситуация с Приватбанком может спровоцировать мощный кризис в отношениях Украины с международными финансовыми организациями и как следствие падение гривни.

"Мы этого точно не должны допустить", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине был избран новый президент. По результатам национального экзит-пола по состоянию на 18.00 Владимир Зеленский (73,2%) опережает Порошенко (25,3%) во втором туре почти на 50 процентных пункта.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • В НБУ считают, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.

Валентина Романенко, УП

Темы: выборы президента 2019 Порошенко Коломойский


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