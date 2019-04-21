Президент: С Коломойским явно планируют рассчитаться Приватбанком

Президент Петр Порошенко заявляет, что его команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, чтобы защитить вкладчиков Приватбанка.

Об этом он сказал, выступая 21 апреля в своем избирательном штабе, после объявления результатов экзит-пола второго тура.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы, потому что очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением Приватбанка. Отмена его национализации создаст риски для средств десятков миллионов вкладчиков-украинцев. Мы будем защищать десятки миллионов украинцев", - сказал глава государства.

Он прогнозирует, что ситуация с Приватбанком может спровоцировать мощный кризис в отношениях Украины с международными финансовыми организациями и как следствие падение гривни.

"Мы этого точно не должны допустить", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним: