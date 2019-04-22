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ООС: Бойовики били з гранатометів та снайперської зброї, 1 поранений

Понеділок, 22 квітня 2019, 07:52

Минулої доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 22 квітня.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстріляли позиції ОС поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Також противник з стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій поблизу ділянки розведення сил і засобів сторін неподалік селища міського типу Станиця Луганська. Вогонь у відповідь не відкривався", - підкреслили у штабі.

За даними розвідки, 21 квітня одного бойовика було знищено, ще трьох - поранено. 

"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення", - йдеться у звіті.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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