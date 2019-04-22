ООС: Боевики били из гранатометов и снайперского оружия, 1 раненый

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Понедельник, 22 апреля 2019, 07:52

За прошедшие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 22 апреля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ОС вблизи населенного пункта Екатериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"Также противник с стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций вблизи участка разведения сил и средств сторон неподалеку от поселка городского типа Станица Луганская. Ответный огонь не открывался", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 21 апреля один боевик был уничтожен, еще трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения", - говорится в отчете.

Украинская правда

Темы: ООС боевые действия
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