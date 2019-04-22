Вибухи у Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла

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Понеділок, 22 квітня 2019, 08:19

В результаті вибухів, що сталися 21 квітня в столиці Шрі-Ланки місті Коломбо та його передмістях загинуло 290 осіб.

Про це 22 квітня повідомляє BBC News.

Місцева поліція повідомила, що 24 людини були заарештовані, але поки невідомо, хто скоїв напад.

Відзначається, що в результаті нападів близько 500 людей отримали поранення, серед загиблих десятки іноземців.

Зокрема, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.

Раніше повідомлялося про 207 загиблих.

Нагадаємо:

Теми: вибух
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