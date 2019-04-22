Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло
Понедельник, 22 апреля 2019, 08:19
В результате взрывов, произошедших 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах, погибло 290 человек.
Об этом 22 апреля сообщает BBC News.
Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы, но пока неизвестно, кто совершил нападение.
Отмечается, что в результате нападений около 500 человек получили ранения, среди погибших десятки иностранцев.
В частности, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
Ранее сообщалось о 207 погибших.
Напомним:
- В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.