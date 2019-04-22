Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло

В результате взрывов, произошедших 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах, погибло 290 человек.

Об этом 22 апреля сообщает BBC News.

Местная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы, но пока неизвестно, кто совершил нападение.

Отмечается, что в результате нападений около 500 человек получили ранения, среди погибших десятки иностранцев.

В частности, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Ранее сообщалось о 207 погибших.

Напомним: