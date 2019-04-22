Лукашенко привітав Зеленського і нагадав про братні зв'язки

10192 перегляди
Понеділок, 22 квітня 2019, 09:56

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Про повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА з посиланням на прес-службу Лукашенка

"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв'язки білорусів і українців", - сказав він.

"Підтверджую, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - цитує агентство привітання.

Повідомляється, що Лукашенко висловив переконання, що спільні зусилля дозволять зберегти на довгий час і поглибити позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Зеленського в якості керівника держави буде сприяти процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди.

Нагадаємо:

  • 1 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на майбутніх президентських виборах в Україні переможе нинішній президент Петро Порошенко.
  • Після першого туру виборів Лукашенко підтвердив, що схильний думати, що президентські вибори в Україні виграє чинний глава держави Петро Порошенко.
  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.

Теми: Лукашенко Білорусь Зеленський вибори президента 2019
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лукашенко хоче вибори 7 листопада й "без дурі" з аналізами і стадіоном 19 квітня 2019, 15:19
Лукашенко: Хто посміє знищити Білорусь – будуть прокляті 19 квітня 2019, 11:53
Лукашенко пропонує посилити "миротворчу" роль Білорусі на Донбасі 15 квітня 2019, 12:09
Усі новини
Головні новини
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою
"Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення
Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій
Усі новини
Культура

Як це – бути солісткою однієї з найкращих опер у світі

психологія

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

здоров'я

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити