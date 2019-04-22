Лукашенко привітав Зеленського і нагадав про братні зв'язки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Про повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА з посиланням на прес-службу Лукашенка

"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв'язки білорусів і українців", - сказав він.

"Підтверджую, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - цитує агентство привітання.

Повідомляється, що Лукашенко висловив переконання, що спільні зусилля дозволять зберегти на довгий час і поглибити позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Зеленського в якості керівника держави буде сприяти процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди.

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