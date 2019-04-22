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Лукашенко привітав Зеленського і нагадав про братні зв'язки

Понеділок, 22 квітня 2019, 09:56

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні.

Про повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА з посиланням на прес-службу Лукашенка

"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братерські зв'язки білорусів і українців", - сказав він.

"Підтверджую, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - цитує агентство привітання.

Повідомляється, що Лукашенко висловив переконання, що спільні зусилля дозволять зберегти на довгий час і поглибити позитивну динаміку двостороннього співробітництва, а діяльність Зеленського в якості керівника держави буде сприяти процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди.

Нагадаємо:

  • 1 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на майбутніх президентських виборах в Україні переможе нинішній президент Петро Порошенко.
  • Після першого туру виборів Лукашенко підтвердив, що схильний думати, що президентські вибори в Україні виграє чинний глава держави Петро Порошенко.
  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 82.74% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.15% голосів, Петро Порошенко - 24.51%.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗеленськийвибори президента 2019
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