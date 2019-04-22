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Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о братских связях

Понедельник, 22 апреля 2019, 09:56

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Об сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА со ссылкой на  пресс-службу Лукашенка

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев", - сказал он.

"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - цитирует агентство поздравление.

Сообщается, что Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

Напомним:

  • 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине победит нынешний президент Петр Порошенко.
  • После первого тура выборов Лукашенко подтвердил, что склонен думать, что президентские выборы в Украине выиграет действующий глава государства Петр Порошенко.
  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусьЗеленскийвыборы президента 2019
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