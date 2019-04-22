Лукашенко поздравил Зеленского и напомнил о братских связях
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.
Об сообщает белорусский правительственный портал БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенка
"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев", - сказал он.
"Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - цитирует агентство поздравление.
Сообщается, что Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.
Напомним:
- 1 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине победит нынешний президент Петр Порошенко.
- После первого тура выборов Лукашенко подтвердил, что склонен думать, что президентские выборы в Украине выиграет действующий глава государства Петр Порошенко.
- 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия обработала 82.74% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.15% голосов, Петр Порошенко - 24.51%.