Ідіть до біса: як виборці псували бюлетені

Більше 2% виборців, які взяли участь у другому турі виборів президента України між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, зіпсували свої бюлетені.

Приклади деяких зіпсованих бюлетенів опублікував 22 квітня громадський рух ЧЕСНО.

"Виборці на бюлетенях малюють, висловлюють незадоволення політикою, дають поради, або ж виражають підтримку кандидату", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на виборчій дільниці № 800635 в Подільському районі Києва один із бюлетенів був забруднений коричневою речовиною схожою на фекалії.

Відзначається, що у другому турі виборів президента України 2010 року, де змагалися Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, зіпсували майже 4,4% бюлетенів.

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