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Ідіть до біса: як виборці псували бюлетені

Понеділок, 22 квітня 2019, 10:48

Більше 2% виборців, які взяли участь у другому турі виборів президента України між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, зіпсували свої бюлетені.

Приклади деяких зіпсованих бюлетенів опублікував 22 квітня громадський рух ЧЕСНО.

"Виборці на бюлетенях малюють, висловлюють незадоволення політикою, дають поради, або ж виражають підтримку кандидату", - йдеться в повідомленні.

 

Повідомляється, що на виборчій дільниці № 800635 в Подільському районі Києва один із бюлетенів був забруднений коричневою речовиною схожою на фекалії.

Відзначається, що у другому турі виборів президента України 2010 року, де змагалися Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, зіпсували майже 4,4% бюлетенів.

 
 
 
 
 
 

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019вибориЗеленськийПорошенко
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