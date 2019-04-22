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Идите к черту: как избиратели портили бюллетени

Понедельник, 22 апреля 2019, 10:48

Более 2% избирателей, принявших участие во втором туре выборов президента Украины между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, испортили свои бюллетени.

Примеры некоторых испорченных бюллетеней опубликовало 22 апреля общественное движение ЧЕСНО.

"Избиратели на бюллетенях рисуют, выражают недовольство политикой, дают советы, или же выражают поддержку кандидату", - говорится в сообщении.

 

Сообщается, что на избирательном участке № 800635 в Подольском районе Киева один из бюллетеней был загрязнен коричневым веществом похожим на фекалии.

Отмечается, что во втором туре выборов президента Украины 2010 года, где соревновались Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, испортили почти 4,4% бюллетеней.

 
 
 
 
 
 

Напомним:

  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.
  • Зеленского уже поздравил президент США, Франции, Беларуси и другие мировые лидеры.

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Темы: выборы президента 2019виборыЗеленскийПорошенко
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