Идите к черту: как избиратели портили бюллетени

Более 2% избирателей, принявших участие во втором туре выборов президента Украины между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, испортили свои бюллетени.

Примеры некоторых испорченных бюллетеней опубликовало 22 апреля общественное движение ЧЕСНО.

"Избиратели на бюллетенях рисуют, выражают недовольство политикой, дают советы, или же выражают поддержку кандидату", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на избирательном участке № 800635 в Подольском районе Киева один из бюллетеней был загрязнен коричневым веществом похожим на фекалии.

Отмечается, что во втором туре выборов президента Украины 2010 года, где соревновались Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, испортили почти 4,4% бюллетеней.

Напомним: