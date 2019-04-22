Голова Львівської ОДА йде у відставку

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Про це він сказав у понеділок, 22 квітня, під час апаратної наради, повідомляє місцеве видання "Вголос".

"Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюсь зі Львівщиною та Львовом. Я залишаюся з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні", – заявив Синютка.

Він подякував мешканцям Львівщини, бо вони на виборах "проявили себе як справжні патріоти".

"Результат на Львівщині є результат системної 4-річної професійної роботи багатьох людей" – сказав Синютка і подякував своїм колегам за співпрацю.

Він закликав продовжувати розпочаті його командою справи.

"Головне – це не втратити країну. І я на 100% переконаний, що все буде Україна", – заявив Синютка.

11 квітня Синютка заявляв, що не залишиться на посаді в разі програшу чинного президента Петра Порошенка на виборах глави держави, нагадує Zaxid.net. Він очолював Львівську ОДА з грудня 2014 року.

Зазначимо, що Львівська область – одна з двох, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.

За останніми даними, у другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73% голосів, а чинний президент Петро Порошенко – трохи менше 25%.