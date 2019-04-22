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Глава Львовской ОГА уходит в отставку

Понедельник, 22 апреля 2019, 11:26
Глава Львовской ОГА уходит в отставку

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сказал в понедельник, 22 апреля, во время аппаратного совещания, сообщает местное издание "Вголос".

"Я покидаю пост главы областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовской областью и Львовом. Я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня", – заявил Синютка.

Он поблагодарил жителей Львовской области, потому что они на выборах "проявили себя как настоящие патриоты".

"Результат на Львовщине результат системной 4-летней профессиональной работы многих людей", – сказал Синютка и поблагодарил своих коллег за сотрудничество.

11 апреля Синютка заявлял, что не останется на должности в случае проигрыша действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства, напоминает Zaxid.net. Он возглавлял Львовскую ОГА с декабря 2014 года.

Отметим, что Львовская область – одна из двух, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

По последним данным, во втором туре выборов президента шоумен Владимир Зеленский набирает более 73% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – чуть менее 25%.

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Темы: ЛьвовщинаЛьвоввыборы президента 2019кадры
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