Глава Львовской ОГА уходит в отставку

6875 просмотров
Понедельник, 22 апреля 2019, 11:26

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Об этом он сказал в понедельник, 22 апреля, во время аппаратного совещания, сообщает местное издание "Вголос".

"Я покидаю пост главы Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью и Львовом", – заявил Синютка.

Он поблагодарил жителей Львовской области, потому что они на выборах "проявили себя как настоящие патриоты".

"Результат на Львовщине результат системной 4-летней профессиональной работы многих людей", – сказал Синютка и поблагодарил своих коллег за сотрудничество.

11 апреля Синютка заявлял, что не останется на должности в случае проигрыша действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства, напоминает Zaxid.net.

Отметим, что Львовская область – одна из двух, где Порошенко получил преимущество во время повторного голосования 21 апреля.

Темы: Львовщина Львов выборы президента 2019 кадры
powered by lun.ua
Материалы по теме
На Львовщине голове УИК светит до 7 лет за штамп "выбыл" в бюллетенях 30 марта 2019, 17:35
"Кохавынка", или Как выборы президента связаны с производством туалетной бумаги 27 марта 2019, 23:00
Из-за обвала в шахте во Львовской области погиб горняк 24 марта 2019, 11:57
Все новости
Главные новости
Глава Львовской ОГА уходит в отставку
Янукович поздравил Зеленского
Медведев оценил выборы в Украине и заявил о перспективе взаимодействий с РФ
Обработано более 80% протоколов, Зеленский набирает 73%
Все новости
исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

мнение

Как оценить качество вина и не потратить лишнего

психология

7 признаков того, что вы крутые родители

мнение

Чем опасны контактные зоопарки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів