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У Зеленського кажуть, що вже мають кілька законопроектів

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:08
У Зеленського кажуть, що вже мають кілька законопроектів

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що у команді новообраного президента вже напрацьовано кілька законопроектів, які готові подати до Верховної Ради.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

Так, на питання, скільки часу знадобиться команді Зеленського після інавгурації, щоб почати повноцінну роботу, Разумков відповів, що час для цього не потрібен.

"Нам не треба час для мобілізації, ми вже ведемо цю роботу, ми вели її протягом всієї виборчої кампанії. Напрацьовується концепція, під неї пишуться законопроекти для того, щоб коли Володимир Олександрович вступить у свої права президента країни, він міг відразу приступити до ефективної роботи і взаємодіяти з парламентом", - сказав Разумков.

"Ми дуже сподіваємося, що український парламент підтримає ті законодавчі ініціативи, які озвучувались новообраним президентом в рамках цієї виборчої кампанії", - додав він.

На уточнююче питання, чого очікувати Європі з новим президентом України, представник Зеленського зазначив, що наразі Україна має теплі і дружні стосунки з більшістю європейських країн і запевнив, що якщо і буде щось змінюватися, то виключно у кращий бік.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

Яна Міланова, УП
Теми: Зеленськийвибори президента 2019
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