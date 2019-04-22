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У Зеленского говорят, что уже имеют несколько законопроектов

Понедельник, 22 апреля 2019, 13:08
У Зеленского говорят, что уже имеют несколько законопроектов

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде новоизбранного президента уже наработано несколько законопроектов, которые готовы подать в Верховную Раду.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

Так, на вопрос, сколько времени понадобится команде Зеленского после инаугурации, чтобы начать полноценную работу, Разумков ответил, что время для этого не надо.

"Нам не надо время для мобилизации, мы уже ведем эту работу, мы вели ее в течение всей избирательной кампании. Нарабатывается концепция, под нее пишутся законопроекты для того, чтобы когда Владимир Александрович вступит в свои права президента страны, он мог сразу приступить к эффективной работе и взаимодействовать с парламентом", - сказал Разумков.

"Мы очень надеемся, что украинский парламент поддержит те законодательные инициативы, которые озвучивались новоизбранным президентом в рамках этой избирательной кампании", - добавил он.

На уточняющий вопрос, чего ожидать Европе с новым президентом Украины, представитель Зеленского отметил, что сейчас Украина имеет теплые и дружеские отношения с большинством европейских стран и заверил, что если и будет что-то меняться, то только в лучшую сторону.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
  • Зеленского уже поздравили президенты США, Польши, Беларуси и других стран.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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