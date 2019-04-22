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На Донбасі від вибуху міни загинув боєць ООС

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:18

В районі проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув та один отримав поранення.

"З метою виходу в фланг взводного опорного пункту окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Новоолександрівка, група ворожої піхоти розпочала пересування до смуги забезпечення. Навідник-оператор солдат Олександр Цапенко в цей час знаходився на взводному опорному пункті й вчасно виявив переміщення противника", - йдеться у повідомленні.

"Разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, примусивши його до відступу. Прикриваючи відхід піхоти, противник розпочав обстріл наших позицій з мінометів калібру 82 мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції Олександра, завдавши йому поранень, не сумісних з життям", - повідомили в ООС.

Цапенко посмертно представлять до нагородження.

Нагадаємо:

  • Вранці 22 квітня в ООС заявили, що минулої доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. 1 український військовий отримав поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасАТО
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