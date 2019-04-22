На Донбассе от взрыва мины погиб боец ООС
В районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.
Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
Также вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.
"С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка, группа вражеской пехоты начала передвижения к полосе обеспечения. Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя заметил перемещения противника", - говорится в сообщении.
"Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его к отступлению. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции Александра, нанеся ему ранений, не совместимых с жизнью", - сообщили в ООС.
Цапенко посмертно представят к награждению.
Напомним:
- Утром 22 апреля в ООС заявили, что за прошедшие сутки боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный получил ранения.