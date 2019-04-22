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Бойовики ОРЛО передали Києву 60 в’язнів

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:42

Бойовики передали на підконтрольну уряду України територію 60 засуджених з в’язниць окремих районів тимчасово окупованої території Луганської області.

Про це 22 квітня у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним перемовинам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини", - написала Денісова.

 

Загалом, за її словами, з грудня 2018 року по квітень 2019 року з окупованої частини Луганської області вдалося перемістити 195 в’язнів. Відзначається, що з них уже 34 особи звільнені.

"Я готова забрати усіх громадян України, хто бажає переміститися на контрольовану урядом територію для продовження відбування покарання", - резюмувала омбудсмен.

 
 
 
 

Нагадаємо:

  • 20 березня бойовики також передали на підконтрольну уряду територію 60 засуджених з в’язниць ОРЛО.
  • У лютому українська сторона вже забирала 33 засуджених з окупованої Луганщини, а в грудні минулого року 42.

Українська правда

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Теми: ЛНРЛуганськомбудсменУкраїна
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