Боевики ОРЛО передали Киеву 60 заключенных

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Понедельник, 22 апреля 2019, 13:42

Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом 22 апреля в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Денисова.

 

В целом, по ее словам, с декабря 2018 года по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 заключенных. Отмечается, что из них 34 человека уже отбыли наказание и освободились.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством территорию для продолжения отбывания наказания", - резюмировала омбудсмен. 

 
 
 
 

Напомним:

  • 20 марта боевики также передали на подконтрольную правительству территорию 60 осужденных из тюрем ОРЛО.
  • В феврале украинская сторона уже забирала 33 осужденных из оккупированной Луганской области, а в декабре прошлого года - 42.

Украинская правда

Темы: ЛНР Луганск омбудсмен Украина
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