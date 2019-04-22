Боевики ОРЛО передали Киеву 60 заключенных
Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом 22 апреля в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Денисова.
В целом, по ее словам, с декабря 2018 года по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 заключенных. Отмечается, что из них 34 человека уже отбыли наказание и освободились.
"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством территорию для продолжения отбывания наказания", - резюмировала омбудсмен.
Напомним:
- 20 марта боевики также передали на подконтрольную правительству территорию 60 осужденных из тюрем ОРЛО.
- В феврале украинская сторона уже забирала 33 осужденных из оккупированной Луганской области, а в декабре прошлого года - 42.