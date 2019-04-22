Штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, который сейчас рассматривает Верховная Рада, Разумков ответил, что для начала парламент должен согласовать все правки и принять документ

"Исходя из позиции Зеленского, которая была озвучена ранее, единственным государственным языком в Украине является украинский язык", - сказал он.

"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности", - добавил представитель штаба Зеленского.

Напомним: