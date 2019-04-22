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Штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка

Понедельник, 22 апреля 2019, 13:48

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, который сейчас рассматривает Верховная Рада, Разумков ответил, что для начала парламент должен согласовать все правки и принять документ

"Исходя из позиции Зеленского, которая была озвучена ранее, единственным государственным языком в Украине является украинский язык", - сказал он.

"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности", - добавил представитель штаба Зеленского.

Напомним:

  • Ранее Владимир Зеленский заявлял, что предпочитает узнать мнение граждан по языковому вопросу и выступает за сохранение вещание на русском на телевидении.
  • На вопрос, подпишет ли он закон о языке, если станет президентом и Верховная Рада наконец примет его во втором чтении, Зеленский ответил: "Во-первых, его надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона".
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.

Яна Миланова, УП
Темы: Зеленскийязык
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