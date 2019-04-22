У Зеленського нагадали: президент не знижує тарифи і не саджає людей

Представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк каже, що на посаді глави держави Зеленський підніматиме питання обґрунтованості ціни на газ перед урядом.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді" 22 квітня.

"Ви знаєте, що сфера тарифів не знаходиться у сфері компетенції президента. Але ми вже проаналізували ситуацію, ми бачимо, що ринкова ціна на газ зменшилася, суттєво зменшилася порівняно із зимовим періодом. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, то очікування такі, що це має відобразитися на ринку України", – сказав Данилюк.

За його словами, після вступу на посаду Зеленський має запитати про обґрунтованість цін на газ у Кабінету міністрів.

"Що ми зараз бачимо – те, що газ для населення коштує дорожче, як для бізнесу. Тобто звичайно, коли президент заступить на свою посаду, він буде піднімати це питання досить принципово перед урядом. Так, це відповідальність уряду, але буде дуже цікаво подивитися, яка буде аргументація уряду щодо ринкових умов", – сказав Данилюк.



Стосовно іншого очікування виборців – притягнення до відповідальності представників влади за корупційні злочини, член команди Зеленського сказав наступне:

"Стосовно посадок. Що може зробити президент? Він не буде втручатися в процеси і заважати антикорупційним органам робити свою роботу. Сам він не може саджати чи не саджати людей – тоді він нічим не відрізнятиметься від старої системи".

"Тому ще раз: у президента не буде кнопки посадити чиновників, але він буде забезпечувати умови, щоб правоохоронні органи і суди займалися своєю роботою", – заявив Данилюк.

Водночас у передвиборчій агітації Зе!Команда подібну риторику використовувала...

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