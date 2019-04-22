На Шрі-Ланці новий вибух

У понеділок в місті Коломбо на острові Шрі-Ланка прогримів новий вибух.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

Зазначається, що за попередніми даними, під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.

"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сил спецназу і Військово-повітряних сил намагалися знешкодити бомбу", - розповів очевидець події.

Повідомляється, що представники сил безпеки поки не прокоментували новий вибух.

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