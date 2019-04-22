На Шрі-Ланці новий вибух
У понеділок в місті Коломбо на острові Шрі-Ланка прогримів новий вибух.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.
Зазначається, що за попередніми даними, під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сил спецназу і Військово-повітряних сил намагалися знешкодити бомбу", - розповів очевидець події.
Повідомляється, що представники сил безпеки поки не прокоментували новий вибух.
Нагадаємо:
- У неділю на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях, в результаті якої загинули близько 160 осіб. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- Водночас, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці зросла до 290 осіб, більше 500 - отримали поранення.