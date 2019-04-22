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На Шри-Ланке новый взрыв

Понедельник, 22 апреля 2019, 14:22

В понедельник в городе Коломбо на острове Шри-Ланка прогремел новый взрыв.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что по предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

"Фургон взлетел на воздух, когда саперы из сил спецназа и Военно-воздушных сил пытались обезвредить бомбу", - рассказал очевидец происшествия.

Сообщается, что  представители сил безопасности пока не прокомментировали новый взрыв.

Напомним:

  • В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
  • Ранее сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 - получили ранения.

Темы: взрывжертвы
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