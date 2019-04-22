На Шри-Ланке новый взрыв

В понедельник в городе Коломбо на острове Шри-Ланка прогремел новый взрыв.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что по предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован около церкви.

"Фургон взлетел на воздух, когда саперы из сил спецназа и Военно-воздушных сил пытались обезвредить бомбу", - рассказал очевидец происшествия.

Сообщается, что представители сил безопасности пока не прокомментировали новый взрыв.

Напомним: