Київ підтримав Порошенка трохи краще, ніж область

У столиці у другому турі виборів президента виборці віддали перевагу артисту Володимиру Зеленському перед чинним президентом Петром Порошенком.

За результатом підрахунку 100% електронних протоколів із дільниць, Зеленського підтримали 60,17% мешканців Києва, а Порошенка – 36,95%.

При цьому Зеленський набрав понад половину голосів і лідирує в усіх 13 виборчих округах

Участь у голосуванні у столиці взяли 1 423 018 громадян.

У Київській області підраховано 97,96% протоколів. Там голоси розподіляються так: за Зеленського – 69,95%, за Порошенка – 27,75%.

Нагадаємо: