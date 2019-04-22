Київ підтримав Порошенка трохи краще, ніж область

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Понеділок, 22 квітня 2019, 15:17

У столиці у другому турі виборів президента виборці віддали перевагу артисту Володимиру Зеленському перед чинним президентом Петром Порошенком.

За результатом підрахунку 100% електронних протоколів із дільниць, Зеленського підтримали 60,17% мешканців Києва, а Порошенка – 36,95%.

При цьому Зеленський набрав понад половину голосів і лідирує в усіх 13 виборчих округах  

Участь у голосуванні у столиці взяли 1 423 018 громадян.

 

У Київській області підраховано 97,96% протоколів. Там голоси розподіляються так: за Зеленського – 69,95%, за Порошенка – 27,75%.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбулося повторне голосування (другий тур) на виборах президента України.
  • Порошенко ще після оголошення результатів екзит-полів визнав перемогу Зеленськогоо і привітав його. Також Зеленського привітали деякі світові лідери.
  • Інаугурації наступного президента відбудеться до 3 червня.  

Олена Рощенко, УП

Теми: вибори президента 2019 Київ Київська область Порошенко Зеленський
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