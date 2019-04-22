Київ підтримав Порошенка трохи краще, ніж область
У столиці у другому турі виборів президента виборці віддали перевагу артисту Володимиру Зеленському перед чинним президентом Петром Порошенком.
За результатом підрахунку 100% електронних протоколів із дільниць, Зеленського підтримали 60,17% мешканців Києва, а Порошенка – 36,95%.
При цьому Зеленський набрав понад половину голосів і лідирує в усіх 13 виборчих округах
Участь у голосуванні у столиці взяли 1 423 018 громадян.
У Київській області підраховано 97,96% протоколів. Там голоси розподіляються так: за Зеленського – 69,95%, за Порошенка – 27,75%.
Нагадаємо:
- 21 квітня відбулося повторне голосування (другий тур) на виборах президента України.
- Порошенко ще після оголошення результатів екзит-полів визнав перемогу Зеленськогоо і привітав його. Також Зеленського привітали деякі світові лідери.
- Інаугурації наступного президента відбудеться до 3 червня.