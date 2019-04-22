Киев поддержал Порошенко чуть лучше, чем область

В столице во втором туре выборов президента избиратели предпочли артиста Владимира Зеленского действующему президенту Петру Порошенко.

По результатам подсчета 100% электронных протоколов с участков, Зеленского поддержали 60,17% жителей Киева, а Порошенко – 36,95%.

При этом Зеленский набрал более половины голосов и лидирует во всех 13 избирательных округах

Участие в голосовании в столице приняли 1 423 018 граждан.

В Киевской области подсчитано 97,96% протоколов. Там голоса распределяются так: за Зеленского – 69,95%, за Порошенко – 27,75%.

Напомним: