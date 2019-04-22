Киев поддержал Порошенко чуть лучше, чем область
Понедельник, 22 апреля 2019, 15:17
В столице во втором туре выборов президента избиратели предпочли артиста Владимира Зеленского действующему президенту Петру Порошенко.
По результатам подсчета 100% электронных протоколов с участков, Зеленского поддержали 60,17% жителей Киева, а Порошенко – 36,95%.
При этом Зеленский набрал более половины голосов и лидирует во всех 13 избирательных округах
Участие в голосовании в столице приняли 1 423 018 граждан.
В Киевской области подсчитано 97,96% протоколов. Там голоса распределяются так: за Зеленского – 69,95%, за Порошенко – 27,75%.
Напомним:
- 21 апреля состоялось повторное голосование (второй тур) на выборах президента Украины.
- Порошенко еще после объявления результатов экзит-полов признал победу Зеленськогоо и поздравил его. Также Зеленского поздравили некоторые мировые лидеры.
- Инаугурации следующего президента состоится до 3 июня.
Алена Рощенко, УП