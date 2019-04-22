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Киев поддержал Порошенко чуть лучше, чем область

Понедельник, 22 апреля 2019, 15:17

В столице во втором туре выборов президента избиратели предпочли артиста Владимира Зеленского действующему президенту Петру Порошенко.

По результатам подсчета 100% электронных протоколов с участков, Зеленского поддержали 60,17% жителей Киева, а Порошенко – 36,95%.

При этом Зеленский набрал более половины голосов и лидирует во всех 13 избирательных округах

Участие в голосовании в столице приняли 1 423 018 граждан.

 

В Киевской области подсчитано 97,96% протоколов. Там голоса распределяются так: за Зеленского – 69,95%, за Порошенко – 27,75%.

Напомним:

  • 21 апреля состоялось повторное голосование (второй тур) на выборах президента Украины.
  • Порошенко еще после объявления результатов экзит-полов признал победу Зеленськогоо и поздравил его. Также Зеленского поздравили некоторые мировые лидеры.
  • Инаугурации следующего президента состоится до 3 июня.

Алена Рощенко, УП
Темы: выборы президента 2019КиевКиевская областьПорошенкоЗеленский
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