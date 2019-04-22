Бойовики обстріляли Мар’їнку з мінометів, є загиблий і поранений

Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли українські опорні пункти.

Вони двічі обстріляли їх біля Мар’їнки з 82 мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Павлополя та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Вони накрили мінометним вогнем калібру 82 мм позиції ООС біля Новоолександрівки, тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли передмістя Попасної.

Також бойовики двічі обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї українські позиції біля Катеринівки та ще двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля села Золоте-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.