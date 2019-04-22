Боевики обстреляли Марьинку из минометов, есть погибший и раненый

Боевики 11 раз нарушили режим прекращение огня, один военнослужащий Объединённых сил погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты.

Они дважды обстреляли их у Марьинки из 82 мм минометов, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Павлополя и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Они накрыли минометным огнем калибра 82 мм позиции ООС у Новоалександровки, трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли пригород Попасной.

Также боевики дважды обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия украинские позиции у Катериновки и еще дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле села Золотое-4.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.