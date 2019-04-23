КМІС: майже 50% українців вважають, що у дебатах переміг Зеленський

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком дивилися або слухали 80% українців, майже 50% вважають, що переміг Зеленський.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Четверо з п’яти опитаних заявили, що вони тим чи іншим способом контактували з трансляцією дебатів. Більшість дивилась трансляцію по телебаченню — 58% від усіх опитаних, 20% — дивились чи слухали трансляцію в інтернеті, 1,5% — на радіо, ще 20% не контактували з трансляцією.

Близько половини опитаних вважають, що на дебатах переміг Зеленський, 14% — що Порошенко, 33% вважають, що дебати закінчились внічию.

Серед тих, хто на момент опитування (20 квітня, субота) ще не визначився з кандидатом, 35% віддали перемогу на дебатах Володимиру Зеленському, 4% - Петру Порошенку; 50% вирішили, що була нічия.

12% опитаних сказали, що після дебатів їх ставлення до Зеленського погіршилось, 27% - що поліпшилось. В той же час, 30% відповіли, що після дебатів їх ставлення до Порошенка погіршилось, 7% - що поліпшилось.

У КМІС зазначили, що щодо впливу дебатів на рейтинги кандидатів, то виглядає так, що вони не мали вирішального значення. Скоріше, в останні два дні перед виборами (п’ятниця та субота) продовжувалась тенденція, започаткована 15-16 квітня: зростання рейтингу Зеленського та зменшення рейтингу Порошенка. Дебати не прискорили, та не загальмували ці зміни.

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