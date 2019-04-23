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КМИС: почти 50% украинцев считают, что в дебатах победил Зеленский

Вторник, 23 апреля 2019, 02:27

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко смотрели или слушали 80% украинский, почти 50% считают, что победил Зеленский.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Четверо из пяти опрошенных заявили, что они тем или иным способом контактировали с трансляцией дебатов. Большинство смотрели трансляцию по телевидению - 58% от всех опрошенных, 20% - смотрели или слушали трансляцию в интернете, 1,5% - на радио, еще 20% не контактировали с трансляцией.

 

Около половины опрошенных считают, что на дебатах победил Зеленский, 14% - что Порошенко, 33% считают, что дебаты закончились вничью.

Среди тех, кто на момент опроса (20 апреля, суббота) еще не определился с кандидатом, 35% отдали победу на дебатах Владимиру Зеленскому, 4% - Петру Порошенко; 50% решили, что была ничья.

12% опрошенных сказали, что после дебатов их отношение к Зеленскому ухудшилось, 27% - что улучшилось. В то же время, 30% ответили, что после дебатов их отношение к Порошенко ухудшилось, 7% - что улучшилось.

 
 

В КМИС отметили, что касательно влияния дебатов на рейтинги кандидатов, то выглядит так, что они не имели решающего значения. Скорее, в последние два дня перед выборами (пятница и суббота) продолжалась тенденция, начатая 15-16 апреля: рост рейтинга Зеленского и уменьшение рейтинга Порошенко. Дебаты не ускорили, но и не затормозили эти изменения.

Напомним:

  • 19 апреля на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  •  Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.

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Темы: дебатыПорошенкоЗеленскийрейтинг
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