Гройсман каже, що готовий співпрацювати з Зеленським, але є умова

17816 переглядів
Вівторок, 23 квітня 2019, 12:36

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

Про це він сказав журналістам під час перевірки ходу ремонтно-будівельних робіт на ділянці траси М-06 Київ-Одеса, передає "Укрінформ".

"Я вважаю, що всі гілки влади мають співпрацювати між собою - президент, парламент, уряд, тому що є одна мета. Для того, щоб приймати правильні та ефективні рішення. І, в принципі, люди обирають владу не для того, щоб вона, кожна гілка влади, ставила один одному палиці в колеса, а щоб знаходити правильні рішення для розвитку країни", - заявив прем'єр.

"Далі все буде залежати від пріоритетів, поглядів, від консультацій, проведених між мною, президентом України, парламентом", - додав очільник уряду.

Гройсман зазначив, що налаштований працювати і надалі на розвиток України.

"І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми", - сказав він

Раніше Гройсман заявив, що візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 25%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гройсман прем'єр Зеленський президент
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гройсман чекає нових знижень ціни на газ 23 квітня 2019, 13:16
Рекламіст із команди Зеленського отримав 21 мільйон на популяризації Гройсмана 23 квітня 2019, 13:12
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою 23 квітня 2019, 01:48
Усі новини
Головні новини
Вакарчук анонсував "демократичний концерт"
Гонтарева, Філатов і Ложкін не збираються іти на допит у ГПУ
ДБР прийшло з обшуками до НАБУ у справі Гладковського
Судді, які приймали рішення по "Привату", вимагають імпічмент Порошенка
Усі новини
психологія

Як колір носа, щік та підборіддя "видає" наші емоції

їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

здоров'я

Фтор: навіщо він нам і де його взяти

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите