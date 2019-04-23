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Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие

Вторник, 23 апреля 2019, 12:36
Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.

Об этом он сказал журналистам во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, передает "Укринформ".

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны", - заявил премьер.

"Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - добавил глава правительства.

Гройсман отметил, что настроен работать и в дальнейшем на развитие Украины.

"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал он

Ранее Гройсман заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.

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Темы: ГройсманпремьерЗеленскийпрезидент
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