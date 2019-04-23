Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
Об этом он сказал журналистам во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, передает "Укринформ".
"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны", - заявил премьер.
"Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - добавил глава правительства.
Гройсман отметил, что настроен работать и в дальнейшем на развитие Украины.
"И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал он
Ранее Гройсман заявил, что примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.