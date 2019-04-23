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Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою

Вівторок, 23 квітня 2019, 01:48
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

Про це Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", - заявив він.

Гройсман додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему.

"Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", - заявив прем’єр-мінстр.

Нагадуємо:

  • Раніше президент України Петро Порошенко, який залишає посаду, заявив, що він і його політична сила йдуть на парламентські вибори.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 25%.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГройсманвибориВерховна Рада
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