Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
Про це Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.
"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", - заявив він.
Гройсман додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему.
"Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", - заявив прем’єр-мінстр.
Нагадуємо:
- Раніше президент України Петро Порошенко, який залишає посаду, заявив, що він і його політична сила йдуть на парламентські вибори.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з підрахунками ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка – майже 25%.