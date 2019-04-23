Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.



Про це Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.



"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", - заявив він.

Гройсман додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему.



"Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", - заявив прем’єр-мінстр.

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