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Аеропорт Жуляни "замінували": евакуюють тисячу людей

Вівторок, 23 квітня 2019, 12:37

Правоохоронці проводять обстеження території аеропорту "Київ" ім. Сікорського через анонімне повідомлення про замінування.

Про це "Українській правді" повідомив 23 квітня речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"На місце направлено підрозділи вибухотехніків, кінологів та наряди поліції, які проводять огляд аеропорту та прилеглої території. Закликаємо громадян з розумінням поставитися до роботи поліції, дії якої спрямовані на убезпечення людей від можливих загроз", - сказав Тракало.

За словами речника Нацполіції, проводиться евакуація близько тисячі громадян.

Тракало додав, що через анонімне повідомлення поліція перевірила три термінали аеропорту "Бориспіль".

"Там не виявили небезпечних предметів", – зазначив він.

UPD: Поліція Києва повідомила, що при перевірці аеропорту "Київ" жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Нагадаємо:

  • Останніми днями Україною прокотилася хвиля анонімних "замінувань". У день голосування у другому турі президентських виборів 21 квітня поліція отримала 22 повідомлення. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київавіаполіція
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