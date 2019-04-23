Аэропорт Жуляны "заминировали": эвакуируют тысячу людей

Правоохранители проводят обследование территории аэропорта "Киев" им. Сикорского за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом "Украинской правде" сообщил 23 апреля представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей", - сказал Тракало.

По словам спикера Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.

Тракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".

"Там не обнаружили опасных предметов", - отметил он.

Напомним: