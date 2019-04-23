Аэропорт Жуляны "заминировали": эвакуируют тысячу людей

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Вторник, 23 апреля 2019, 12:37

Правоохранители проводят обследование территории аэропорта "Киев" им. Сикорского за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом "Украинской правде" сообщил 23 апреля представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На место направлены подразделения взрывотехников, кинологов и наряды полиции, которые проводят осмотр аэропорта и прилегающей территории. Призываем граждан с пониманием отнестись к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности людей", - сказал Тракало.

По словам спикера Нацполиции, проводится эвакуация около тысячи граждан.

Тракало добавил, что из-за анонимного сообщения полиция проверила три терминала аэропорта "Борисполь".

"Там не обнаружили опасных предметов", - отметил он.

Напомним:

  • В последние дни Украиной прокатилась волна анонимных "минирований". В день голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля полиция получила 22 сообщения.

Валентина Романенко, УП

Темы: Киев авиа полиция
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