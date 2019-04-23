Головний рабин побажав Зеленському вивести Україну зі скрути

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Вівторок, 23 квітня 2019, 12:49

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Азман привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.

Відповідний лист він опублікував у Facebook.

"Сьогодні у Ваших руках опинилися усі можливості для того, щоб вивести Україну з такого непростого, скрутного становища, та підняти її до рівня лідируючих країн світу", – пише рабин.

Також він побажав Зеленському "йти шляхом чесності і правди" і "зробити Україну успішною та процвітаючою".

Моше Реувен Азман запевнив переможця, що єврейська громада України зробить усе можливе, щоб допомогти йому в цьому.

 

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Наразі підраховано 99.97% протоколів, згідно з якими Зеленського підтримали 73,23% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.
  • Зеленського вже привітали з перемогою кілька країн, серед яких США, Німеччина і ЄС в цілому.

Українська правда

Теми: Зеленський вибори президента 2019 євреї
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